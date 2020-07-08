Кабмін підтримав виділення коштів на закупівлю обладнання для районних лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Кабінет міністрів підтримав виділення коштів для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних районних лікарень у госпітальних округах. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Прийняття рішення уряду дозволить виділити Міністерству охорони здоров’я кошти для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах. Мова йде про районні лікарні, які знаходяться по всіх куточках нашої країни... Це саме є тією реальною медичною реформою, коли у нас в усіх районних лікарнях будуть доступні комп’ютерні томографи, ангіографи, бо серцево-судинні захворювання найбільша проблема у нашій країні. Також ендоскопічне обладнання, яке буде встановлено в операційних блоках", - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що проектом передбачається, що це обладнання буде закуплене централізовано МОЗ, а одержувачем коштів пропонується визначити ДП "Медичні закупівлі України".
Уряд підтримав проект акту з триденним опрацюванням.
Нагадаємо, для опорних лікарень МОЗ планує у цьому році закупити 210 комп’ютерних томографів.