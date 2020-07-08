Кабмін підтримав виділення коштів на закупівлю обладнання для районних лікарень

"Прийняття рішення уряду дозволить виділити Міністерству охорони здоров’я кошти для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах. Мова йде про районні лікарні, які знаходяться по всіх куточках нашої країни... Це саме є тією реальною медичною реформою, коли у нас в усіх районних лікарнях будуть доступні комп’ютерні томографи, ангіографи, бо серцево-судинні захворювання найбільша проблема у нашій країні. Також ендоскопічне обладнання, яке буде встановлено в операційних блоках", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що проектом передбачається, що це обладнання буде закуплене централізовано МОЗ, а одержувачем коштів пропонується визначити ДП "Медичні закупівлі України".

Уряд підтримав проект акту з триденним опрацюванням.

Нагадаємо, для опорних лікарень МОЗ планує у цьому році закупити 210 комп’ютерних томографів.