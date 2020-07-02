Для опорних лікарень МОЗ планує у цьому році закупити 210 комп’ютерних томографів

"Комп’ютерними томографами не облаштовані всі районні лікарні, не облаштовані міські лікарні, де в тому числі лікуються хворі на COVID-19. Ми тільки на початку цього шляху й зараз на виконання програми Президента щодо облаштування опорних лікарень у нас в цьому році передбачена закупівля 210 комп’ютерних томографів, які саме будуть встановлені у районних лікарнях, міських лікарнях, які визначені як опорні", - розповів Степанов.

За його словами, в наступному році закупівля комп’ютерних томографів продовжиться.

Нагадаємо, в Україні вже майже 45,9 тис. випадків COVID-19, за добу – 889.