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Для опорних лікарень МОЗ планує у цьому році закупити 210 комп’ютерних томографів

Для опорних лікарень МОЗ планує у цьому році закупити 210 комп’ютерних томографів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. В Україні у цьому році передбачена закупівля 210 комп’ютерних томографів, які будуть встановлені у районних лікарнях, міських лікарнях, які визначені як опорні, в тому числі де лікуються пацієнти з COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Комп’ютерними томографами не облаштовані всі районні лікарні, не облаштовані міські лікарні, де в тому числі лікуються хворі на COVID-19. Ми тільки на початку цього шляху й зараз на виконання програми Президента щодо облаштування опорних лікарень у нас в цьому році передбачена закупівля 210 комп’ютерних томографів, які саме будуть встановлені у районних лікарнях, міських лікарнях, які визначені як опорні", - розповів Степанов.

За його словами, в наступному році закупівля комп’ютерних томографів продовжиться.

Нагадаємо, в Україні вже майже 45,9 тис. випадків COVID-19, за добу – 889.

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