Для опорных больниц Минздрав планирует в этом году закупить 210 компьютерных томографов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Украине в этом году предусмотрена закупка 210 компьютерных томографов, которые будут установлены в районных, городских больницах, которые определены как опорные, в том числе где лечатся пациенты с COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Компьютерными томографами не обустроены все районные больницы, не обустроены городские больницы, где в том числе лечатся больные COVID-19. Мы только в начале этого пути и сейчас на выполнение программы Президента по обустройству опорных больниц у нас в этом году предусмотрена закупка 210 компьютерных томографов, какие именно будут установлены в районных, городских больницах, которые определены как опорные", - рассказал Степанов.
По его словам, в следующем году закупка компьютерных томографов продолжится.
Напомним, в Украине уже почти 45,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 889.