Уряд розподілив 1,7 млрд грн на проекти з соціально-економічного розвитку в регіонах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Кабінет міністрів розподілив субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій на 2020 рік. 1,7 млрд грн було розподілено на 1150 проектів в усіх регіонах України. Про це під час брифінгу після засідання уряду сказав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, передає кореспондент УНН.
“Рішення уряду сьогодні стосувалося розподілу субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій на 2020 рік. Загальний обсяг субвенції на цей рік становить 1,7 млрд грн. З них було розподілено на засіданнях державної комісії близько 1 млрд 680 млн грн. На понад 1150 проектів. Я хочу зупинитися окремо на цьому питання, тому що це більше тисячі проектів соціально-економічного розвитку в усіх регіонах України і це велика підтримка у той час, коли дійсно місцеві органи і бюджети місцевих органів витрачають кошти на боротьбу з пандемією COVID-19”, - сказав Олексій Чернишов.
Він зазначив, що це дасть можливість обладнати вуличне освітлення, устаткувати медичні заклади, відремонтувати школи, дитячі садочки і деякі ділянки доріг.
“Це все додатково до тих програм, котрі вже існують і котрі успішно продовжуються в нашій країні”, - додав Олексій Чернишов.
Нагадаємо, Кабмін підтримав виділення коштів на закупівлю обладнання для районних лікарень.