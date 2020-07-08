Уряд розподілив 1,7 млрд грн на проекти з соціально-економічного розвитку в регіонах

“Рішення уряду сьогодні стосувалося розподілу субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій на 2020 рік. Загальний обсяг субвенції на цей рік становить 1,7 млрд грн. З них було розподілено на засіданнях державної комісії близько 1 млрд 680 млн грн. На понад 1150 проектів. Я хочу зупинитися окремо на цьому питання, тому що це більше тисячі проектів соціально-економічного розвитку в усіх регіонах України і це велика підтримка у той час, коли дійсно місцеві органи і бюджети місцевих органів витрачають кошти на боротьбу з пандемією COVID-19”, - сказав Олексій Чернишов.

Він зазначив, що це дасть можливість обладнати вуличне освітлення, устаткувати медичні заклади, відремонтувати школи, дитячі садочки і деякі ділянки доріг.

“Це все додатково до тих програм, котрі вже існують і котрі успішно продовжуються в нашій країні”, - додав Олексій Чернишов.

Нагадаємо, Кабмін підтримав виділення коштів на закупівлю обладнання для районних лікарень.