Правительство РФ выдвинул девять кандидатов в совет директоров Газпрома
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Правительство РФ выдвинуло девять кандидатов в совет директоров “Газпрома”, в том числе министра энергетики России Александра Новака и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Об этом говорится в распоряжении правительства России, передает УНН.
К перечня кандидатов включены все действующие члены совета директоров от государства. В списке также значатся министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, специальный представитель президента РФ по взаимодействию с ФСЭГ Виктор Зубков.
Независимыми членами стали председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор Мартынов, а также ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Владимир Мау.
Также в совет директоров входят зампредседателя правления Виталий Маркелов и зампредседателя правления, руководитель аппарата правления Михаил Середа.
Всего в совет директоров “Газпрома” входят 11 человек. Возглавляет совет Виктор Зубков.
Напомним, 21 января в России было сформировано новое правительство.