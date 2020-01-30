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Правительство РФ выдвинул девять кандидатов в совет директоров Газпрома

Киев • УНН

 • 13914 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Правительство РФ выдвинуло девять кандидатов в совет директоров “Газпрома”, в том числе министра энергетики России Александра Новака и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Об этом говорится в распоряжении правительства России, передает УНН.

Правительство РФ выдвинул девять кандидатов в совет директоров Газпрома

К перечня кандидатов включены все действующие члены совета директоров от государства. В списке также значатся министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, специальный представитель президента РФ по взаимодействию с ФСЭГ Виктор Зубков.

Независимыми членами стали председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор Мартынов, а также ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Владимир Мау.

Также в совет директоров входят зампредседателя правления Виталий Маркелов и зампредседателя правления, руководитель аппарата правления Михаил Середа.

Всего в совет директоров “Газпрома” входят 11 человек. Возглавляет совет Виктор Зубков.

Напомним, 21 января в России было сформировано новое правительство.

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