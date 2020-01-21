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У Росії сформовано новий уряд

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Сьогодні, прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін представив новий уряд. Попередній кабінет міністрів, який очолював Дмитро Медведєв, пішов у відставку 15 січня. В уряді Мишустина є як люди, що раніше займали посади, так і нові обличчя, передає УНН з посиланням на федеральні ЗМІ РФ.

У Росії сформовано новий уряд

Володимир Путін підписав указ про структуру федеральних органів виконавчої влади. Згідно з указом, у прем’єр-міністра Росії буде дев’ять заступників, у тому числі один перший.

Першим віце-прем’єром РФ призначений радник президента з економіки Андрій Бєлоусов. Віце-прем’єрами стануть Дмитро Григоренко (він також зайняв пост керівника апарату уряду), Юрій Трутнєв, Вікторія Абрамченко, Юрій Борісов, Тетяна Голікова, Олексій Оверчук, Марат Хуснуллін і Дмитро Чернишенко.

“Уряд у нас вийшло дуже збалансованим. У нас достатня кількість людей, які працювали в колишньому складі, але в той же час дуже велике оновлення. Я впевнений, що, використовуючи і ось цю складову, вдасться вийти на найвищі і найдостойніші показники. Хочу побажати, Михайлу Володимировичу, успіхів вам як керівнику уряду Російської Федерації”, — прокоментував новий склад уряду російський президент Володимир Путін.

Також Путін ліквідував Міністерство у справах Північного Кавказу, його функції відійшли Міністерству економічного розвитку.

Список міністрів виглядає таким чином:

  • Міністр освіти — Сергій Кравцов,
  • Міністр науки і вищої освіти — Валерій Фальков,
  • Міністр з розвитку Далекого Сходу — Олександр Козлов,
  • Міністр природних ресурсів і екології — Дмитро Кобилкін,
  • Міністр внутрішніх справ — Володимир Колокольцев,
  • Міністр юстиції — Костянтин Чуйченко,
  • Міністр закордонних справ — Сергій Лавров,
  • Міністр промисловості і торгівлі — Денис Мантуров,
  • Міністр культури — Ольга Любімова,
  • Міністр будівництва і ЖКГ — Володимир Якушев,
  • Міністр цифрового розвитку, зв’язку і масових комунікацій — Максут Шадаєв,
  • Міністр енергетики — Олександр Новак,
  • Міністр економічного розвитку — Максим Решетніков,
  • Міністр з ЦО і НС — Євген Зінічєв,
  • Міністр фінансів — Антон Сілуанов,
  • Міністр охорони здоров’я — Михайло Мурашко,
  • Міністр транспорту — Євген Дітріх,
  • Міністр сільського господарства — Дмитро Патрушев,
  • Міністр праці та соцзахисту — Антон Котяков,
  • Міністр оборони — Сергій Шойгу,
  • Міністр спорту — Олег Матицин.

Попереднє російський уряд, який очолював Дмитро Медведєв, пішов у відставку 15 січня. Це сталося після того, як президент Росії Володимир Путін анонсував конституційну реформу.

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