В России сформировано новое правительство

Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти. Согласно указу, у премьер-министра России будет девять заместителей, в том числе один первый.

Первым вице-премьером РФ назначен советник президента по экономике Андрей Белоусов. Вице-премьерами станут Дмитрий Григоренко (он также занял пост руководителя аппарата правительства), Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

“Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, удастся выйти на самые высокие и самые достойные показатели. Хочу пожелать, Михаил Владимирович, успехов вам как руководителю правительства Российской Федерации”, — прокомментировал новый состав правительства российский президент Владимир Путин.

Также Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли Министерству экономического развития.

Список министров выглядит следующим образом:



Министр образования — Сергей Кравцов,



Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков,



Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов,



Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,



Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев,



Министр юстиции — Константин Чуйченко,



Министр иностранных дел — Сергей Лавров,



Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров,



Министр культуры — Ольга Любимова,



Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев,



Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев,



Министр энергетики — Александр Новак,



Министр экономического развития — Максим Решетников,



Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев,



Министр финансов — Антон Силуанов,



Министр здравоохранения — Михаил Мурашко,



Министр транспорта — Евгений Дитрих,



Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев,



Министр труда и соцзащиты — Антон Котяков,



Министр обороны — Сергей Шойгу,



Министр спорта — Олег Матыцин.



Предварительное российское правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушел в отставку 15 января. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин анонсировал конституционную реформу.