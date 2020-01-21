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В России сформировано новое правительство

Киев • УНН

 • 18184 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин представил новое правительство. Предыдущий кабинет министров, который возглавлял Дмитрий Медведев, ушел в отставку 15 января. В правительстве Мишустина есть как ранее занимавшие пост люди, так и новые лица, передает УНН со ссылкой на федеральные СМИ РФ.

В России сформировано новое правительство

Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти. Согласно указу, у премьер-министра России будет девять заместителей, в том числе один первый.

Первым вице-премьером РФ назначен советник президента по экономике Андрей Белоусов. Вице-премьерами станут Дмитрий Григоренко (он также занял пост руководителя аппарата правительства), Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

“Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, удастся выйти на самые высокие и самые достойные показатели. Хочу пожелать, Михаил Владимирович, успехов вам как руководителю правительства Российской Федерации”, — прокомментировал новый состав правительства российский президент Владимир Путин.

Также Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли Министерству экономического развития.

Список министров выглядит следующим образом:

  • Министр образования — Сергей Кравцов,
  • Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков,
  • Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов,
  • Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,
  • Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев,
  • Министр юстиции — Константин Чуйченко,
  • Министр иностранных дел — Сергей Лавров,
  • Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров,
  • Министр культуры — Ольга Любимова,
  • Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев,
  • Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев,
  • Министр энергетики — Александр Новак,
  • Министр экономического развития — Максим Решетников,
  • Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев,
  • Министр финансов — Антон Силуанов,
  • Министр здравоохранения — Михаил Мурашко,
  • Министр транспорта — Евгений Дитрих,
  • Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев,
  • Министр труда и соцзащиты — Антон Котяков,
  • Министр обороны — Сергей Шойгу,
  • Министр спорта — Олег Матыцин.

Предварительное российское правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушел в отставку 15 января. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин анонсировал конституционную реформу.

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