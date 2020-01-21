В России сформировано новое правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин представил новое правительство. Предыдущий кабинет министров, который возглавлял Дмитрий Медведев, ушел в отставку 15 января. В правительстве Мишустина есть как ранее занимавшие пост люди, так и новые лица, передает УНН со ссылкой на федеральные СМИ РФ.
Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти. Согласно указу, у премьер-министра России будет девять заместителей, в том числе один первый.
Первым вице-премьером РФ назначен советник президента по экономике Андрей Белоусов. Вице-премьерами станут Дмитрий Григоренко (он также занял пост руководителя аппарата правительства), Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.
“Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, удастся выйти на самые высокие и самые достойные показатели. Хочу пожелать, Михаил Владимирович, успехов вам как руководителю правительства Российской Федерации”, — прокомментировал новый состав правительства российский президент Владимир Путин.
Также Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли Министерству экономического развития.
Список министров выглядит следующим образом:
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- Министр образования — Сергей Кравцов,
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- Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков,
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- Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов,
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- Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,
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- Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев,
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- Министр юстиции — Константин Чуйченко,
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- Министр иностранных дел — Сергей Лавров,
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- Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров,
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- Министр культуры — Ольга Любимова,
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- Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев,
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- Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев,
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- Министр энергетики — Александр Новак,
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- Министр экономического развития — Максим Решетников,
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- Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев,
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- Министр финансов — Антон Силуанов,
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- Министр здравоохранения — Михаил Мурашко,
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- Министр транспорта — Евгений Дитрих,
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- Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев,
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- Министр труда и соцзащиты — Антон Котяков,
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- Министр обороны — Сергей Шойгу,
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- Министр спорта — Олег Матыцин.
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Предварительное российское правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушел в отставку 15 января. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин анонсировал конституционную реформу.