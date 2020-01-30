Уряд РФ висунув дев'ять кандидатів до ради директорів Газпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Уряд РФ висунуло дев’ять кандидатів до ради директорів “Газпрому”, в тому числі міністра енергетики Росії Олександра Новака і міністра промисловості і торгівлі Дениса Мантурова. Про це йдеться в розпорядженні уряду Росії, передає УНН.
До переліку кандидатів включені всі діючі члени ради директорів від держави. У списку також значаться міністр сільського господарства Дмитро Патрушев, голова правління “Газпрому” Олексій Міллер, голова правління Газпромбанку Андрій Акімов, спеціальний представник президента РФ по взаємодії з ФКЕГ Віктор Зубков.
Незалежними членами стали голова Казахстанської асоціації організацій нафтогазового і енергетичного комплексу Kazenergy Тімур Кулібаєв, ректор Російського державного університету нафти і газу імені І. М. Губкіна Віктор Мартинов, а також ректор Російської академії народного господарства і державної служби при президенті Російської Федерації Володимир Мау.
Також до ради директорів входять заступник голови правління Віталій Маркелов і заступник голови правління, керівник апарату правління Михайло Середа.
Всього до ради директорів “Газпрому” входять 11 осіб. Очолює раду Віктор Зубков.
Нагадаємо, 21 січня у Росії було сформовано новий уряд.