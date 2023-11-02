Правительство дофинансирует разработку украинского наноспутника PolyITAN-12U
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Правительство выделило 5,2 млн грн на завершение разработки студенческого наноспутника PolyITAN-12U. Об этом информирует Правительственный портал, передает УНН.
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“20 октября Кабинет Министров Украины принял распоряжение „О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству образования и науки на 2023 год“. Решение предусматривает, в частности, что 5,2 миллиона гривен выделят на программу „Поддержка приоритетных направлений научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок в учреждениях высшего образования“, а именно — на то, чтобы завершить разработку студенческого наноспутника PolyITAN-12U в рамках развития космической программы Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского”, — говорится в сообщении от правительства.
Детали
Отмечается, что создание спутника именно на базе технического университета позволяет реализовать полный цикл проектирования, изготовления и испытания космических аппаратов класса “нано” в Украине.
PolyITAN-12U — это первый украинский наноспутник формата 12U (то есть состоящий из 12 модулей — “кубиков”). Совместно со студентами КПИ его разработали украинские ученые и инженеры при поддержке МОН и Государственного космического агентства Украины.
Этот космический аппарат призван дистанционно исследовать поверхность Земли с помощью оптической системы средней пространственной разрешающей способности. Планируется, что PolyITAN-12U также будет тестировать радиопередатчики и антенны космической связи различных диапазонов.
Этот наноспутник планируют вывести на орбиту уже в 2024 году.
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После успешного проведения миссии университетская космическая программа будет развиваться также на базе других технических украинских ЗВО. По мнению чиновников это важный толчок в подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере космических технологий.