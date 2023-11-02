Уряд дофінансує розробку українського наносупутника PolyITAN-12U
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Уряд виділив 5,2 млн грн на завершення розробки студентського наносупутника PolyITAN-12U. Про це інформує Урядовий портал, передає УНН.
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“20 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження „Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2023 рік“. Рішення передбачає, зокрема, що 5,2 мільйона гривень виділять на програму „Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти“, а саме — на те, щоб завершити розроблення студентського наносупутника PolyITAN-12U в межах розвитку космічної програми Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського”, — йдеться в повідомленні від уряду.
Деталі
Зазначається, що створення супутника саме на базі технічного університету дозволяє реалізувати повний цикл проектування, виготовлення та випробування космічних апаратів класу “нано” в Україні.
PolyITAN-12U — це перший український наносупутник формату 12U (тобто такий, що складається з 12 модулів — “кубиків”). Спільно зі студентами КПІ його розробили українські науковці та інженери за підтримки МОН та Державного космічного агентства України.
Цей космічний апарат покликаний дистанційно досліджувати поверхню Землі за допомогою оптичної системи середньої просторової розрізненості. Планується, що PolyITAN-12U також тестуватиме радіопередавачі та антени космічного зв’язку різних діапазонів.
Цей наносупутник планують вивести на орбіту вже у 2024 році.
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Після успішного проведення місії університетська космічна програма розвиватиметься також на базі інших технічних українських ЗВО. На думку урядовців це важливий поштовх у підготовленні висококваліфікованих фахівців у сфері космічних технологій.