Правительство продолжило программу выплат компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ

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«Правительственная программа выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц продолжит действовать в 2023 году. Кабинет Министров принял постановление, которым вносятся изменения в Порядок предоставления такой компенсации на заседании Правительства 10 января 2023», - говорится в сообщении.

Сообщалось, что решение правительства предусматривает дополнение механизмов финансирования программы, в частности, за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы (в пределах финансовых возможностей) и других источников, не запрещенных законодательством.

«Предложенные изменения позволят продолжить в 2023 году реализацию данной программы, востребованной среди работодателей. В прошлом году ею воспользовались более 10 тысяч предпринимателей. Они получили от государства компенсацию на общую сумму 200 млн грн за то, что взяли на работу почти 16,5 тысячи внутренних переселенцев», - заявила Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Прогнозные расходы Фонда на 2023 год составляют 308 млн. грн. при прогнозном трудоустройстве 23 тыс. человек.

Дополнение

С 5 мая 2022 года в Украине предприниматели, которые будут нанимать внутри перемещенных лиц к себе на работу, могут получить 6500 грн.