Уряд продовжив програму виплат компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Кабінет міністрів України продовжив дію програми виплат компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішніх переселенців у 2023 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
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«Урядова програма щодо виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб продовжить діяти у 2023 році. Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою вносяться зміни до Порядку надання такої компенсації на засіданні Уряду 10 січня 2023 року», - йдеться в повідомленні.
Повідомлялося що рішення уряду передбачає доповнення механізмів фінансування програми, зокрема, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (в межах фінансових можливостей) та інших джерел, не заборонених законодавством.
«Запропоновані зміни дозволять продовжити у 2023 році реалізацію даної програми, яка є затребуваною серед роботодавців. Минулого року нею скористались понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 16,5 тисяч внутрішніх переселенців», - заявила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.
Прогнозні витрати Фонду на 2023 рік складають 308 млн грн при прогнозному працевлаштуванні 23 тис. осіб.
Доповнення
З 5 травня 2022 року в Україні підприємці, які найматимуть внутрішньо переміщених осіб до себе на роботу, можуть отримати 6500 грн.