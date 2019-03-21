Правительство продлило контракт с Коболев на год

Согласно документу, основными ожидаемыми показателями работы председателя правления НАК являются: отделение деятельности по транспортировке природного газа; добыча "Нафтогазом" в 1 января 2020 не менее 18,2 млрд куб. метров природного газа, а также реализация других ожидаемых результатов деятельности НАК; транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в ЕС после 1 января 2020, в частности путем создания необходимых юридических и технических предпосылок; представление проекта финансового плана "Нафтогаза" на 2019 год.



При этом в документе отмечается, что неисполнение или ненадлежащее исполнение основных ожидаемых показателей работы председателя правления НАК является основанием для принятия общим собранием решения о досрочном прекращении его полномочий.



Кроме того, согласно договору, вознаграждение председателя правления "Нафтогаза" с 23 марта 2019 года составит 50% месячного должностного оклада, предусмотренного контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, с возможной выплатой премии за год в конце срока действия контракта в размере, предусмотренном в финансовом плане компании.



Напомним, Кабинет министров Украины собирается продлить контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины", включая его головой Андреем Коболев, однако, со снижением зарплаты.



Ранее правительство приняло решение объявить с 23 марта конкурс на замещение должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", которую сейчас занимает Андрей Коболев.



Наблюдательный совет НАК сообщала, что юридически не оформила решение о продлении контракта с нынешним председателем правления после 22 марта.



Как сообщал УНН, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что не планирует увольняться с НАК.