Уряд продовжив контракт з Коболєвим на рік

Згідно з документом, основними очікуваними показниками роботи голови правління НАКу є: відокремлення діяльності з транспортування природного газу; видобуток "Нафтогазом" до 1 січня 2020 р. не менш як 18,2 млрд куб. метрів природного газу, а також реалізація інших очікуваних результатів діяльності НАКу; транзит природного газу через українську газотранспортну систему до ЄС після 1 січня 2020 р., зокрема шляхом створення необхідних юридичних та технічних передумов; подання проекту фінансового плану "Нафтогазу" на 2019 рік.



При цьому в документі зазначається, що невиконання або неналежне виконання основних очікуваних показників роботи голови правління НАку є підставою для прийняття загальними зборами рішення про дострокове припинення його повноважень.



Крім того, згідно з угодою, винагорода голови правління "Нафтогазу" з 23 березня 2019 р. становитиме 50% місячного посадового окладу, передбаченого контрактом, без виплати щомісячних та квартальних премій, з можливою виплатою премії за рік в кінці строку дії контракту в розмірі, передбаченому у фінансовому плані компанії.



Нагадаємо, Кабінет міністрів України збирається продовжити контракт із правлінням НАК "Нафтогаз України", включно із його головою Андрієм Коболєвим, однак, зі зниженням зарплати.



Раніше уряд ухвалив рішення оголосити з 23 березня конкурс на заміщення посади голови правління НАК "Нафтогаз України", яку наразі обіймає Андрій Коболєв.



Наглядова рада НАК повідомляла, що юридично не оформила рішення про продовження контракту із нинішнім головою правління після 22 березня.



Як повідомляв УНН, голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв заявив, що не планує звільнятися з НАКу.