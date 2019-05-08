Правительство продлило аналоговое вещание на границе с РФ до 31 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Кабинет министров продлил до 31 декабря срок аналогового вещания для определенных Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания каналов вещания на территориях, граничащих с Россией, а также в районах, граничащих с временно оккупированными территориями. Соответствующее постановление приняли члены правительства во время заседания Кабинета министров, передает корреспондент УНН.
В пояснительной записке к документу указано, что целью решения является защита национального телерадиоинформационного пространства и обеспечения полноты и непрерывности доступа населения к украинским программам.
Также документом продлен до 31 декабря срок аналогового вещания для каналов телерадиоорганизаций местного вещания, у которых нет лицензии на цифровое вещание.
Сейчас, согласно пояснительной записке к документу, в Украине продолжается использование аналоговых передающих устройств на территориях, граничащих с Россией в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, а также средства вещания местных телекомпаний на других территориях страны (341 радиоэлектронное устройство аналогового телевизионного вещания).
Напомним, 6 апреля, совещательный орган, действующий при Национальном совете, прислал в Кабинет Министров Украины обращение о необходимости переноса срока прекращения аналогового телевидения для местных компаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание, до 31 декабря 2019 года.