Уряд продовжив аналогове мовлення на кордоні з РФ до 31 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня строк аналогового мовлення для визначених Національною радою з питань телебачення і радіомовлення каналів мовлення на територіях, які межують з Росією, а також у районах, що межують з тимчасово окупованими територіями. Відповідну постанову ухвалили урядовці під час засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.
У пояснювальній записці до документа зазначено, що метою рішення є захист національного телерадіоінформаційного простору та забезпечення повноти та безперервності доступу населення до українських програм.
Також документом продовжено до 31 грудня термін аналогового мовлення для каналів телерадіоорганізацій місцевого мовлення, у яких немає ліцензії на цифрове мовлення.
Нині, згідно з пояснювальною запискою до документу, в Україні триває використання аналогових передавальних пристроїв на територіях, які межують з Росією у Чернігівській, Сумській і Харківській областях, а також засоби мовлення місцевих телекомпаній на інших територіях країни (341 радіоелектронний пристрій аналогового телевізійного мовлення).
Нагадаємо, 6 квітня, дорадчий орган, що діє при Національній раді, надіслав до Кабінету Міністрів України звернення щодо необхідності перенесення строку припинення аналогового телебачення для місцевих компаній, що не мають ліцензій на цифрове мовлення, до 31 грудня 2019 року.