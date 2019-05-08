Уряд продовжив аналогове мовлення на кордоні з РФ до 31 грудня

КИЇВ. 8 травня. УНН. Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня строк аналогового мовлення для визначених Національною радою з питань телебачення і радіомовлення каналів мовлення на територіях, які межують з Росією, а також у районах, що межують з тимчасово окупованими територіями. Відповідну постанову ухвалили урядовці під час засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.