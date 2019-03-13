Правительство усилило соцзащиту семей участников боевых действий на территории других государств
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 марта 2018 № 214" по усилению социальной защиты семей участников боевых действий на территориях других государств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, передает УНН.
По информации пресс-службы Минсоцполитики, постановление предусматривает получение денежной компенсации семьями участников боевых действий на территории других государств, определенных для лиц с инвалидностью I-II группы из числа участников боевых действий на территории других государств, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с пребыванием в этих государствах.
Напомним, многодетные семьи будут получать ежемесячное пособие на третьего и последующих детей до 6 лет объемом 1700 грн, начиная с 1 апреля.