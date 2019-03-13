Уряд посилив соцзахист сімей учасників бойових дій на території інших держав

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 214” щодо посилення соціального захисту сімей учасників бойових дій на територіях інших держав. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, передає УНН.

За інформацією прес-служби Мінсоцполітики, постанова передбачає отримання грошової компенсації сім’ями учасників бойових дій на території інших держав, визначених для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах.

Нагадаємо, багатодітні сім’ї будуть отримувати щомісячну допомогу на третю і наступних дітей до 6 років обсягом 1700 грн, починаючи з 1 квітня.

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