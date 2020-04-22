Правительство смягчило карантин для некоторых категорий граждан

"Сегодня правительство продолжило карантин на территории Украины до 11 мая. Были внесены определенные изменения в постановление правительства, регламентирующее карантинные мероприятия, а именно в отношении перевозки в городском транспорте лиц, изъявивших желание быть донорами крови. Это продиктовано в том числе тем, что у нас резко упали запасы крови и нам это очень необходимо, потому что жизнь не останавливается и дальше нуждается в том числе при хирургических вмешательствах. Также мы позволили привлекать к работе отдельные категории работников без прохождения обязательного профилактического осмотра, срок которого пришелся на период карантина", - сказал министр.

Также с его слов были внесены изменения относительно самоизоляции.

"С одной стороны были смягчены условия по обсервации. Отдельно об обязательности прохождения обсервации людей, которые приезжают из-за рубежа, было изменено на возможную самоизоляцию при установке у себя соответствующего приложения "Дия", - добавил Степанов.

Напомним, правительство установило порядок использования средств Фонда борьбы с коронавирусом. Следовательно, окончательное решение о выделении средств будет принимать Кабмин по согласованию комитета ВР по вопросам бюджета.