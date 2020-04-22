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Уряд пом’якшив карантин для деяких категорій громадян

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні дозволив перевезення в міському транспорті осіб, що виявили бажання бути донорами крові. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН.

"Сьогодні уряд продовжив карантин на території України до 11 травня. Були внесені певні зміни до постанови уряду, яка регламентує карантинні заходи, а саме щодо перевезення в міському транспорті осіб, що виявили бажання бути донорами крові. Це продиктовано в тому числі тим що в нас різко впали запаси крові і нам це дуже необхідно, тому що життя не спиняється і далі потребує в тому числі при хірургічних втручаннях. Також ми дозволили долучати до роботи окремі категорії працівників без проходження обов’язкового профілактичного огляду, термін якого припав на період карантину", - сказав міністр.

Також з його слів були внесені зміни щодо самоізоляції.

"З одного боку були пом’якшені умови по обсервації. Окремо щодо обов’язковості проходження обсервації людей, які приїжджають з-за кордону, було змінено на можливу самоізоляцію за умови встановлення у себе відповідного додатку "Дія", - додав Степанов.

Нагадаємо, уряд встановив порядок використання коштів Фонду боротьби з коронавірусом. Відтак, остаточне рішення про виділення коштів буде приймати Кабмін з погодження комітету ВР з питань бюджету.

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