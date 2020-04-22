Шмигаль розповів, як будуть розподілятися кошти з Фонду боротьби з COVID-19

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Уряд встановив порядок використання коштів Фонду боротьби з коронавірусом. Відтак, остаточне рішення про виділення коштів буде приймати Кабмін з погодження комітету ВР з питань бюджету. Про це у Telegram написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.