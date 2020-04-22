Шмигаль розповів, як будуть розподілятися кошти з Фонду боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Уряд встановив порядок використання коштів Фонду боротьби з коронавірусом. Відтак, остаточне рішення про виділення коштів буде приймати Кабмін з погодження комітету ВР з питань бюджету. Про це у Telegram написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
"Фонд боротьби з COVID-19 — це наш важіль для підтримки людей під час пандемії. Після ухвалення змін до бюджету Верховною Радою та підписання закону Президентом, уряд сьогодні на засіданні встановив прозорий порядок використання коштів Фонду", - написав Шмигаль.
За його словами, пріоритетами є закупівля медичних товарів, робіт і послуг, доплати медикам та працівникам критичної інфраструктури, підтримка пенсіонерів.
"З Фонду фінансуватимуться першочергові заходи, що необхідні для подолання пандемії. У цьому питанні ми діятимемо спільно з парламентом та місцевою владою", - додав Шмигаль.
За його словами, звернення про виділення коштів із Фонду подається міністерствами, обласними, Київською міською держадміністраціями та іншими органами державної влади до Кабміну.
"Остаточне рішення про виділення коштів ухвалюватиме уряд за погодженням комітету Верховної Ради з питань бюджету", - підсумував Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України сьогодні підтримав проект постанови про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.