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Шмыгаль рассказал, как будут распределяться средства из Фонда борьбы с COVID-19

Шмыгаль рассказал, как будут распределяться средства из Фонда борьбы с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10059 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Правительство установило порядок использования средств Фонда борьбы с коронавирусом. Следовательно, окончательное решение о выделении средств будет принимать Кабмин по согласованию комитета ВР по вопросам бюджета. Об этом в Telegram написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Фонд борьбы с COVID-19 - это наш рычаг для поддержки людей во время пандемии. После принятия изменений в бюджет Верховной Радой и подписания закона Президентом, правительство сегодня на заседании установило прозрачный порядок использования средств Фонда", - написал Шмыгаль.

По его словам, приоритетами является закупка медицинских товаров, работ и услуг, доплаты медикам и работникам критической инфраструктуры, поддержка пенсионеров.

"Из Фонда будут финансироваться первоочередные меры, необходимые для преодоления пандемии. В этом вопросе мы будем действовать совместно с парламентом и местными властями", - добавил Шмыгаль.

По его словам, обращение о выделении средств из Фонда подается министерствами, областными, Киевской городской администрациями и другими органами государственной власти в Кабмин.

"Окончательное решение о выделении средств будет принимать правительство по согласованию комитета Верховной Рады по вопросам бюджета", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров Украины сегодня поддержал проект постановления об утверждении Порядка использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями.

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