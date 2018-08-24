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Правительство Польши призвали упростить трудоустройство для иностранцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Объединение работодателей и неправительственные организации в Польше призвали министра семьи, труда и социальной политики Эльжбету Рафальская и министра предпринимательства и технологии Ядвигу Емилевич улучшить процедуру легализации пребывания и работы иностранцев в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Правительство Польши призвали упростить трудоустройство для иностранцев

По мнению польских организаций, действующий закон "делает рынок труда негибким и приводит к увеличению уже привилегированного положения работодателя в отношении иностранцев, которым труднее защищать свои права в случаях использования или злоупотреблений".

Они призывают ввести новую форму разрешения на работу. Отмечается, что ее можно выдавать иностранцу для трудоустройства на определенное время, но у любого работодателя.

"Вариант минимум - можно ввести ограничения на выполнение работы в конкретной профессии или только на определенном поприще (например одного воеводства)", - предлагают представители организаций.

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Объединение поддерживают также введение принципа, что труд иностранца будет законным от представления формального правильного заявления со всеми необходимыми для легализации документами. Они отмечают, что это уменьшит время ожидания на получение документов.

"Еще одной важной системной изменением должно быть большее доверие к иностранцам, которые работали легально. Через некоторое время (например три года) такой работы иностранцы получат общее разрешение на легальное пребывание и работу в Польше на, например, 5 лет", - говорится в письме .

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Организации хотят, чтобы все выпускники законченных в Польше понадгимназийних школ (лицеев, ПТУ и техникумов) и вузов могли работать без разрешения и получать для этого вид на жительство на 3 года, а затем, после подтверждения в течение этого периода выполнения работы, право на постоянное проживание.

Процедуры, связанные с трудоустройством иностранцев, как предлагают организации, должны выполняться онлайн, без необходимости приходить в управление.

Напомним, в Польше увеличивается число социально застрахованных украинцев.

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