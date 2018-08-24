Уряд Польщі закликали спростити працевлаштування для іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Об’єднання працедавців та неурядові організації в Польщі закликали міністра сім’ї, праці та соціальної політики Ельжбєту Рафальську і міністра підприємництва та технології Ядвіґу Емілєвич поліпшити процедуру легалізації перебування та роботи іноземців у Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
На думку польських організацій, чинний закон "робить ринок праці негнучким і призводить до збільшення вже привілейованого становища роботодавця щодо іноземців, якими важче захищати свої права у випадках використання або зловживань".
Вони закликають ввести нову форму дозволу на роботу. Зазначається, що її можна видавати іноземцеві для працевлаштування на визначений час, але у будь-якого працедавця.
"Варіант мінімум – можна ввести обмеження на виконання праці у конкретній професії або тільки на певному терені (наприклад одного воєводства)", - пропонують представники організацій.
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Об’єднання підтримують теж введення засади, що праця іноземця буде законною від подання формально правильної заяви з всіма необхідними для легалізації документами. Вони наголошують, що це зменшить час очікування на одержання документів.
"Ще однією важливою системною зміною має бути більша довіра до іноземців, котрі працювали легально. За певний час (наприклад три роки) такої роботи іноземці отримають загальний дозвіл на легальне перебування та працю у Польщі на, наприклад, 5 років", - йдеться у листі.
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Організації хочуть, аби усі випускники закінчених у Польщі понадгімназійних шкіл (ліцеїв, ПТУ і технікумів) та вишів могли працювати без дозволу і одержувати для цього посвідку на перебування на 3 роки, а потім, після підтвердження впродовж цього періоду виконання праці, право на постійне проживання.
Процедури, пов’язані з працевлаштуванням іноземців, як пропонують організації, повинні виконуватися он-лайн, без необхідності приходити в управління.
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