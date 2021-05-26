Правительство согласовало кандидатуру главы Кировоградской ОГА

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"Я уверена, что все те хорошие наработки, которые на сегодняшний день есть в области, мы будем продолжать. В частности будем работать над программами и "Большое строительство", и над проблематикой здравоохранения... На сегодняшний день самая большая проблема возможно не только области, а всей Украины - это научить ОТО, а их на сегодня в области 49, работать в условиях децентрализации", - сказала кандидат во время собеседования с членами правительства.

Детали

Отметим, Мария Черна сегодня является директором департамента агропромышленного развития облгосадминистрации.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе назначил Валерия Жалдака исполняющим обязанности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Кроме того, своим указом Президент также уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской ОГА согласно поданному им заявлению.



