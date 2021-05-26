Уряд погодив кандидатуру очільника Кіровоградської ОДА

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"Я впевнена, що всі ті хороші напрацювання, які на сьогоднішній день є в області, ми будемо продовжувати. Зокрема будемо працювати над програмами і "Велике будівництво", і над проблематикою охорони здоров’я… На сьогодні найбільша проблема можливо не лише області а всієї України – це навчити ОТГ, а їх на сьогодні в області 49, працювати в умовах децентралізації", - сказала кандидатка під час співбесіди з членами уряду.

Деталі

Зазначимо, Марія Чорна на сьогодні є директором департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня призначив Валерія Жалдака виконуючим обов'язки голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Крім того, своїм указом президент також звільнив Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської ОДА згідно з поданою ним заявою.



