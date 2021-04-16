Зеленський змінив очільника Кіровоградської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Жалдака виконуючим обов'язки голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Відповідні укази розміщені на сайті Офісу президента, передає УНН.
Деталі
Так, Зеленський підписав указ № 164/2021 “Про тимчасове виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації”:
“Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації на Жалдака Валерія Олександровича”, — йдеться у документі.
Попередні указом № 163/2021 президент звільнив Назаренка Андрія з посади голови Кіровоградської ОДА згідно з поданою ним заявою.
Що передувало
На засіданні у середу Кабінет міністрів України ухвалив звільнення Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської ОДА.
Зеленський представив нового очільника облдержадміністрації Кіровоградської області Андрія Назаренка 27 серпня минулого року.
Довідково
Валерій Жалдак з 9 вересня 2020 року займав посаду першого заступника голови Кіровоградської ОДА.