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Зеленський на Кіровоградщині представив нового голову ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Кіровоградської області представив нового очільника місцевої облдержадміністрації Андрія Назаренка, передає кореспондент УНН.

Зеленський на Кіровоградщині представив нового голову ОДА

“Зараз я хочу представити людину, яка безпосередньо буде втілювати у життя стратегію розвитку регіону. Це - новий очільник Кіровоградської обласної державної адміністрації. Історія з його попередником закінчилась, м’яко кажучи, не дуже добре. Але дуже справедливо”, — сказав Президент.

З його слів, цією справою зараз займаються правоохоронні органи.

“Навіть якщо це люди, яких призначив Президент України, — навпаки, до таких людей увага ще більш пильна. Я щиро бажаю новому губернатору пам’ятати про це кожного дня на своїй посаді”, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні уряд ухвалив рішення погодити призначення Назаренка Андрія Валерійовича — головою Кіровоградської ОДА.

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