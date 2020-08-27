Зеленський на Кіровоградщині представив нового голову ОДА

“Зараз я хочу представити людину, яка безпосередньо буде втілювати у життя стратегію розвитку регіону. Це - новий очільник Кіровоградської обласної державної адміністрації. Історія з його попередником закінчилась, м’яко кажучи, не дуже добре. Але дуже справедливо”, — сказав Президент.

З його слів, цією справою зараз займаються правоохоронні органи.

“Навіть якщо це люди, яких призначив Президент України, — навпаки, до таких людей увага ще більш пильна. Я щиро бажаю новому губернатору пам’ятати про це кожного дня на своїй посаді”, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні уряд ухвалив рішення погодити призначення Назаренка Андрія Валерійовича — головою Кіровоградської ОДА.



