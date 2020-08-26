Уряд ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook, передає УНН.
“Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень”, — написав Мокан.
Так, зокрема, було прийнято рішення щодо призначення:
— Жмака Володимира Миколайовича — головою правління акціонерного товариства “Українська залізниця”;
— Прокопчука Єгора Олександровича — Головою Державної служби України з безпеки на транспорті (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину);
— Шевчук Юлію Іванівну — першим заступником Голови Державного агентства України з питань кіно (шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину);
— Михайлова Олексія Сергійовича — заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби (з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації).
Також уряд прийняв рішення погодити призначення Назаренка Андрія Валерійовича — головою Кіровоградської ОДА, та Сергійчука Сергія Івановича — головою Черкаської ОДА, і погодити звільнення Боднара Романа Миколайовича з посади голови Черкаської ОДА.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України вирішив не підтримувати кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА через конфлікт інтересів, адже він є власником бізнесу.