Кабмін не рекомендуватиме кандидатуру Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабінет міністрів України вирішив не підтримувати кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА через конфлікт інтересів, адже він є власником бізнесу. Про це написав у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає УНН.
"Уряд не рекомендуватиме кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА. Таке рішення ми ухвалили після заслуховування кандидата Міщенка на засіданні Кабінету Міністрів", - написав Немчінов.
За його словами, репутація глав ОДА має бути кристально чистою та мати підтримку у своєму регіоні.
"Ми врахували думку як простих громадян, так і бізнесу. Більше того, є інформація, що у кандидата існує конфлікт інтересів, оскільки він є власником бізнесу. Отримавши всю інформацію, члени Кабінету Міністрів дійшли висновку не рекомендувати Валерія Міщенка до призначення на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації", - додав він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив аграрія та підприємця Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.