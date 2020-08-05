Уряд затвердив нового очільника Кіровоградської ОДА

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив аграрія та підприємця Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Відповідне рішення було підтримано одноголосно, передає кореспондент УНН.

Так, Міщенко визначив свої перші кроки на посаді: “Я 20 років працюю в області. Важко конкретно казати, але потрібно розібратись у тій роботі, що була зроблена і зробити висновки та аналіз, і згідно з цим, працювати далі. Треба розібратись з фінансовими потоками і тим, куди вони йдуть, і як ефективно використовуються”.

Основною проблемою Кіровоградщини, він вважає освітню сферу, адже у теперішніх умовах, необхідно дати можливість дітям вчитись та знайти для цього технічні можливості.

Додамо, що Міщенко з 1991 року займався підприємницькою діяльністю, а у 2001 році організував сільськогосподарське підприємство — воно займається вирощенням усіх сільськогосподарських культур.

Обраний кандидат зазначив, що передає увесь свій бізнес задля уникнення конфлікту інтересів.

Нагадаємо, що 27 червня на сайті Офісу Президента з’явився указ Президента України Володимира Зеленського про звільнення з посади голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня, якого підозрюють у корупції. Указ було підписано у той же день.

Українські Національні Новини

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