Зеленский в Кировоградской области представил нового председателя ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Кировоградскую область представил нового руководителя местной облгосадминистрации Андрея Назаренко, передает корреспондент УНН.
"На данный момент я хочу представить человека, который непосредственно будет воплощать в жизнь стратегию развития региона. Это - новый глава Кировоградской областной государственной администрации. История с его предшественником закончилась, мягко говоря, не очень хорошо. Но очень справедливо", - сказал Президент.
По его словам, этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы.
"Даже если это люди, которых назначил Президент Украины, - наоборот, к таким людям внимание еще более пристальное. Я искренне желаю новому губернатору помнить об этом каждый день на своей должности", - отметил Зеленский.
Напомним, накануне правительство приняло решение согласовать назначение Назаренко Андрея Валерьевича - председателем Кировоградской ОГА.