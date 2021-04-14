Уряд погодив призначення голови податкової та звільнення голови Кіровоградської ОДА: кадрові рішення

Цитата

“На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень”, — написав нардеп

Деталі

За даними Мокана, урядовці сьогодні на засіданні проголосували за:

призначення Любченка Олексія Миколайовича — Головою Державної податкової служби України (з 20 квітня 2021-го року строком на 5 років).

призначення Милованова Тимофія Сергійовича — виконуючим обов’язки генерального директора ДП “Національний фонд інвестицій України”.

звільнення Терещенка Олександра Леонтійовича — з посади заступника Міністра у справах ветеранів України.

звільнення Любченка Олексія Миколайовича — з посади Голови Державної податкової служби України (19 квітня 2021-го року у зв’язку із закінченням строку дії контракту).

погодження призначення Павлова Сергія Юрійовича — виконуючим обов’язки директора ДП “Дирекція з будівництва об’єктів до Євро-2012 у м. Львові”.

звільнення Назаренка Андрія Валерійовича — з посади голови Кіровоградської ОДА (за угодою сторін).

погодження призначення Добромільського Петра Петровича — заступником голови Закарпатської ОДА.

Додамо

Олексій Любченко очолює Державну податкову службу з квітня 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський представив нового очільника облдержадміністрації Кіровоградської області Андрія Назаренка 27 серпня минулого року.



До цього, у червні 2020 року правоохоронні органи затримали на одержанні неправомірної вигоди двох посадовців Кіровоградської ОДА. Вказані особи за 1,8 млн грн пообіцяли керівнику органу державної влади в області не перешкоджати його службовій діяльності.

Наприкінці червня ексголові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоню та посадовцю цієї ж ОДА повідомили про підозру в одержанні хабаря.