Уряд погодив призначення голови податкової та звільнення голови Кіровоградської ОДА: кадрові рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На засіданні у середу Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, зокрема проголосував за призначення на 5 років Олексія Любченка Головою Державної податкової служби України, а також звільнення Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської ОДА. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата
“На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень”, — написав нардеп
Деталі
За даними Мокана, урядовці сьогодні на засіданні проголосували за:
Додамо
Олексій Любченко очолює Державну податкову службу з квітня 2020 року.
Президент України Володимир Зеленський представив нового очільника облдержадміністрації Кіровоградської області Андрія Назаренка 27 серпня минулого року.
До цього, у червні 2020 року правоохоронні органи затримали на одержанні неправомірної вигоди двох посадовців Кіровоградської ОДА. Вказані особи за 1,8 млн грн пообіцяли керівнику органу державної влади в області не перешкоджати його службовій діяльності.
Наприкінці червня ексголові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоню та посадовцю цієї ж ОДА повідомили про підозру в одержанні хабаря.