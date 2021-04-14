Уряд погодив призначення голови податкової та звільнення голови Кіровоградської ОДА: кадрові рішення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. На засіданні у середу Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, зокрема проголосував за призначення на 5 років Олексія Любченка Головою Державної податкової служби України, а також звільнення Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської ОДА. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

“На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень”, — написав нардеп

Деталі

За даними Мокана, урядовці сьогодні на засіданні проголосували за:

  • призначення Любченка Олексія Миколайовича — Головою Державної податкової служби України (з 20 квітня 2021-го року строком на 5 років).
  • призначення Милованова Тимофія Сергійовича — виконуючим обов’язки генерального директора ДП “Національний фонд інвестицій України”.
  • звільнення Терещенка Олександра Леонтійовича — з посади заступника Міністра у справах ветеранів України.
  • звільнення Любченка Олексія Миколайовича — з посади Голови Державної податкової служби України (19 квітня 2021-го року у зв’язку із закінченням строку дії контракту).
  • погодження призначення Павлова Сергія Юрійовича — виконуючим обов’язки директора ДП “Дирекція з будівництва об’єктів до Євро-2012 у м. Львові”.
  • звільнення Назаренка Андрія Валерійовича — з посади голови Кіровоградської ОДА (за угодою сторін).
  • погодження призначення Добромільського Петра Петровича — заступником голови Закарпатської ОДА.

    • Додамо

    Олексій Любченко очолює Державну податкову службу з квітня 2020 року.

    Президент України Володимир Зеленський представив нового очільника облдержадміністрації Кіровоградської області Андрія Назаренка 27 серпня минулого року.

    До цього, у червні 2020 року правоохоронні органи затримали на одержанні неправомірної вигоди двох посадовців Кіровоградської ОДА. Вказані особи за 1,8 млн грн пообіцяли керівнику органу державної влади в області не перешкоджати його службовій діяльності.

    Наприкінці червня ексголові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоню та посадовцю цієї ж ОДА повідомили про підозру в одержанні хабаря.

    Українські Національні Новини

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