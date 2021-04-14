Правительство согласовало назначение главы налоговой и увольнение главы Кировоградской ОГА: кадровые решения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На заседании в среду Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений, в частности проголосовал за назначение на 5 лет Алексея Любченко Председателем Государственной налоговой службы Украины, а также увольнение Андрея Назаренко с должности председателя Кировоградской ОГА. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.
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“На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений”, — написал нардеп
Детали
По данным Мокана, чиновники на заседании проголосовали за:
Добавим
Алексей Любченко возглавляет Государственную налоговую службу с апреля 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский представил нового руководителя облгосадминистрации Кировоградской области Андрея Назаренко 27 августа прошлого года.
До этого, в июне 2020 года правоохранительные органы задержали на получении неправомерной выгоды двух должностных лиц Кировоградской ОГА. Указанные лица за 1,8 млн грн пообещали руководителю органа государственной власти в области не препятствовать его служебной деятельности.
В конце июня экс-главе Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балоню и должностному этой же ОГА сообщили о подозрении в получении взятки.