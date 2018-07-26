КМУ планирует утвердить план мероприятий по подготовке ТЭК к отопительному сезону
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Кабинет министров намерен утвердить план мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2018/19 года и его прохождения. Соответствующее распоряжение зафиксировано в повестке дня заседания, передает УНН.
Кроме того, чиновники должны утвердить увеличение уставного капитала “Фонда енергоефективностиˮ и внести изменения в постановления КМУ от 19 мая 1999 г. № 859 (Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий) и от 20 декабря 2017 г. № 1099 (Об образовании государственного учреждения “Фонд энергоэффективности”). А также — порядок проведения профессиональной аттестации лиц, которые намерены осуществлять деятельность по сертификации энергетической эффективности и обследованию инженерных систем.
Кабмин планирует изменить Порядок установления категорий гостиницам и другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению (проживанию).
Сегодня правительство признает утратившим силу постановление КМУ от 13 ноября 2013 p. № 860 “О предоставлении льгот и субсидий для возмещения расходов на содержание домов и сооружений и придомовых территорий жителям жилых домов, в которых созданы ОСМД (ЖСК).
На сегодня также запланировано одобрение ряда решений, важных для развития и деятельности отрасли недропользования.
В частности, планируется принять постановления “О реализации экспериментального проекта по внедрению порядка проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов”, “О внесении изменений в Методику определения стоимости запасов и ресурсов полезных ископаемых месторождения или участка недр, предоставляемого в пользование”, “О внесении изменения в Классификацию запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр”.
Собирается Кабмин также утвердить Национальный план мероприятий по неинфекционным заболеваниям для достижения глобальных целей устойчивого развития и План мероприятий по реализации Национальной стратегии по оздоровительной двигательной активности в Украине на период до 2025 года "Двигательная активность — здоровый образ жизни — здоровая нацияˮ на 2019 год.
Кроме того, правительство должно одобрить Стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей.
Напомним, теплоснабжающие предприятия затягивают реструктуризацию долгов за газ.