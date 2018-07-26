КМУ планирует утвердить план мероприятий по подготовке ТЭК к отопительному сезону

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35666 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100944 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123044 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130652 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168469 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153107 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140901 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130436 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180797 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КМУ планирует утвердить план мероприятий по подготовке ТЭК к отопительному сезону

КМУ планирует утвердить план мероприятий по подготовке ТЭК к отопительному сезону

Киев  •  УНН

 • 8931 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Кабинет министров намерен утвердить план мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2018/19 года и его прохождения. Соответствующее распоряжение зафиксировано в повестке дня заседания, передает УНН.

Кроме того, чиновники должны утвердить увеличение уставного капитала “Фонда енергоефективностиˮ и внести изменения в постановления КМУ от 19 мая 1999 г. № 859 (Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий) и от 20 декабря 2017 г. № 1099 (Об образовании государственного учреждения “Фонд энергоэффективности”). А также — порядок проведения профессиональной аттестации лиц, которые намерены осуществлять деятельность по сертификации энергетической эффективности и обследованию инженерных систем.

Кабмин планирует изменить Порядок установления категорий гостиницам и другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению (проживанию).

Сегодня правительство признает утратившим силу постановление КМУ от 13 ноября 2013 p. № 860 “О предоставлении льгот и субсидий для возмещения расходов на содержание домов и сооружений и придомовых территорий жителям жилых домов, в которых созданы ОСМД (ЖСК).

На сегодня также запланировано одобрение ряда решений, важных для развития и деятельности отрасли недропользования.

В частности, планируется принять постановления “О реализации экспериментального проекта по внедрению порядка проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов”, “О внесении изменений в Методику определения стоимости запасов и ресурсов полезных ископаемых месторождения или участка недр, предоставляемого в пользование”, “О внесении изменения в Классификацию запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр”.

Собирается Кабмин также утвердить Национальный план мероприятий по неинфекционным заболеваниям для достижения глобальных целей устойчивого развития и План мероприятий по реализации Национальной стратегии по оздоровительной двигательной активности в Украине на период до 2025 года "Двигательная активность — здоровый образ жизни — здоровая нацияˮ на 2019 год.

Кроме того, правительство должно одобрить Стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей.

Напомним, теплоснабжающие предприятия затягивают реструктуризацию долгов за газ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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