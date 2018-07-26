Уряд планує затвердити план заходів з підготовки ПЕК до опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Кабінет міністрів збирається затвердити план заходів з підготовки паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2018/19 року та його проходження. Відповідне розпорядження зафіксоване у порядку денному засідання, передає УНН.
Крім того, урядовці мають затвердити збільшення статутного капіталу “Фонду енергоефективностіˮ та внести зміни до постанов КМУ від 19 травня 1999 p. № 859 (Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств) та від 20 грудня 2017 p. № 1099 (Про утворення державної установи “Фонд енергоефективності”). А також — Порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.
Кабмін планує змінити Порядок встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання).
Сьогодні уряд визнає такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 13 листопада 2013 p. № 860 “Про надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено ОСББ (ЖБК).
На сьогодні також заплановане схвалення низки рішень, важливих для розвитку та діяльності галузі надрокористування.
Зокрема планується схвалення постанови “Про реалізацію експериментального проекту із запровадження порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів”, “Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування”, “Про внесення зміни до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр”.
Збирається Кабмін також затвердити Національний план заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку та План заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова націяˮ на 2019 рік.
Крім того, уряд має схвалити Стратегію інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, теплопостачальні підприємства затягують реструктуризацію боргів за газ.