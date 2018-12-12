Правительство планирует ввести продажу леса только через аукционы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил подготовить до конца декабря проект решения о продаже леса только через прозрачные аукционы. Такое поручение он сегодня дал во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"До конца года вам (обратился к и.о. министра аграрной политики и продовольствия Максиму Мартынюку – ред.) совместно с Минюстом и Секретариатом внести на рассмотрение правительства решение о введении прозрачных аукционов продажи леса", – заявил премьер.
По мнению Гройсмана, только благодаря продаже леса через аукционы будет четкая информация о контрабандном экспорте древесины.
Напомним, лесхозам поручили обнародовать на сайтах полную информацию о лесных участках, где будет любая вырубка деревьев, а также – реестр выдачи лесорубочного билета.