Уряд планує запровадити продаж лісу тільки через аукціони
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив підготувати до кінця грудня проект рішення про продаж лісу тільки через прозорі аукціони. Таке доручення він сьогодні дав під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"До кінця року вам (звернувся до в.о. міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка – ред.) спільно з Мін'юстом і секретаріатом внести на розгляд уряду рішення про запровадження прозорих аукціонів продажу лісу", – заявив Прем'єр.
На думку Гройсмана, тільки завдяки продажу лісу через аукціони буде чітка інформація про контрабандний експорт деревини.
Нагадаємо, лісгоспам доручили оприлюднювати на сайтах повну інформацію про лісові ділянки, де відбуватиметься будь-яка вирубка дерев, а також – реєстр видачі лісорубних квитків.