Правительство планирует привлечь 50 млрд долларов инвестиций в течение пяти лет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В соответствии с программой деятельности, Кабинет министров рассчитывает привлечь в Украину 50 млрд долларов инвестиций в течение ближайших 5 лет. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Мы ставим себе амбиции прийти к такой ситуации, когда экономика вырастет на 40%. Для этого нужно привлечь примерно 50 млрд долларов инвестиций за 5 лет. Это не космическая цифра - она большая, амбициозная, она гораздо больше, чем мы привлекаем сейчас", - отметил Премьер.
По его словам, в Украине необходимо также создать минимум 1 млн рабочих мест, для чего государство создаст условия для работодателей и иностранных инвесторов, упростив процесс создания новых рабочих мест.
Напомним, экономист Виктор Скаршевский считает, что устойчивый рост экономики Украины в течение 5 лет будет невозможным из-за недостатка инвестиций, невыгодных условий реструктуризации долга и возможного мирового финансового кризиса.