Правительство планирует привлечь 50 млрд долларов инвестиций в течение пяти лет

"Мы ставим себе амбиции прийти к такой ситуации, когда экономика вырастет на 40%. Для этого нужно привлечь примерно 50 млрд долларов инвестиций за 5 лет. Это не космическая цифра - она большая, амбициозная, она гораздо больше, чем мы привлекаем сейчас", - отметил Премьер.

По его словам, в Украине необходимо также создать минимум 1 млн рабочих мест, для чего государство создаст условия для работодателей и иностранных инвесторов, упростив процесс создания новых рабочих мест.

Напомним, экономист Виктор Скаршевский считает, что устойчивый рост экономики Украины в течение 5 лет будет невозможным из-за недостатка инвестиций, невыгодных условий реструктуризации долга и возможного мирового финансового кризиса.