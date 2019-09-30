Уряд планує залучити 50 млрд доларів інвестицій протягом п'яти років
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Відповідно до програми діяльності, Кабінет міністрів розраховує залучити в Україну 50 млрд доларів інвестицій протягом найближчих 5 років. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
"Ми ставимо собі амбіцію прийти до такої ситуації, коли економіка зросте на 40%. Для цього потрібно залучити приблизно 50 млрд доларів інвестицій за 5 років. Це не космічна цифра – вона велика, амбітна, вона набагато більша, ніж ми залучаємо зараз", - зазначив Прем'єр.
За його словами, в Україні необхідно також створити мінімум 1 млн робочих місць, для чого держава створить умови для роботодавців і іноземних інвесторів, спростивши процес створення нових робочих місць.
Нагадаємо, економіст Віктор Скаршевський вважає, що стійке зростання економіки України протягом 5 років буде неможливим через нестачу інвестицій, невигідні умови реструктуризації боргу і можливу світову фінансову кризу.