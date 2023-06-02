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Правительство ограничило экспорт сахара до середины сентября

Правительство ограничило экспорт сахара до середины сентября

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Кабинет министров Украины на заседании 30 мая принял постановление, которым с 5 июня до 15 сентября ввел ограничения на экспорт сахара. Это сделали для того, чтобы избежать дефицита продукта в летне-осенний период. Сообщает Министерство экономики, пишет УНН.

Цитата

"Украинские экспортеры уже почти на 100% использовали потенциал экспорта сахара, которые закладывались в прогнозный баланс на 2022/2023 маркетинговый год. Поэтому во избежание дефицита этого продукта в летне-осенний период, Правительство с 5 июня по 15 сентября вводит ограничения на экспорт этой продукции. Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета Министров Украины 30 мая", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что по данным таможни, на конец прошлой недели было экспортировано более 350 тысяч тонн сахара и сахаросодержащей продукции, что составляет 95% от прогноза экспорта на 2022\2023 маркетинговый год. С учетом этих темпов потенциальный объем экспорта уже использовано почти на 100%.

Летом в Украине растет потребление сахара, поэтому, чтобы избежать возникновения дефицита и роста цен на внутреннем рынке в этот период, Правительство временно прекращает квотирование экспорта этой продукции, пояснили в Министерстве.

Как отметили в Правительстве, предложение внутреннего рынка в 2022/2023 маркетинговом году с учетом производства в объеме 1285 тысяч тонн сахара и переходящих остатков, по экспертной оценке, составляет 1776 тысяч тонн. Для обеспечения потребностей внутреннего потребления в 2022/2023 маркетинговом году прогнозируется использовать 1010 тысяч тонн. А экспорт сахара в этот же период прогнозируется на уровне 370 тысяч тонн.

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