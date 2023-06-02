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Уряд обмежив експорт цукру до середини вересня

Уряд обмежив експорт цукру до середини вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні 30 травня ухвалив постанову, якою з 5 червня до 15 вересня запровадив обмеження на експорт цукру. Це зробили для того, щоб уникнути дефіциту продукту в літньо-осінній період, повідомляє Міністерство економіки, пише УНН.

Цитата

"Українські експортери вже майже на 100% використали потенціал експорту цукру, які закладалися в прогнозний баланс на 2022/2023 маркетинговий рік. Тому задля уникнення дефіциту цього продукту в літньо-осінній період, Уряд з 5 червня до 15 вересня запроваджує обмеження на експорт цієї продукції. Відповідну постанову було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 30 травня", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що за даними митниці, на кінець минулого тижня було експортовано понад 350 тисяч тонн цукру та цукромісткої продукції, що складає 95% від прогнозу експорту на 2022\2023 маркетинговий рік. З урахуванням цих темпів потенційний обсяг експорту вже використано майже на 100%.

Влітку в Україні зростає споживання цукру, тому, щоб уникнути виникнення дефіциту і росту цін на внутрішньому ринку в цей період, Уряд тимчасово припиняє квотування експорту цієї продукції, пояснили в міністерсві.

Як зазначили в Уряді, пропозиція внутрішнього ринку у 2022/2023 маркетинговому році з урахуванням виробництва в обсязі 1285 тисяч тонн цукру та перехідних залишків, за експертною оцінкою, складає 1776 тисяч тонн.

Для забезпечення потреб внутрішнього споживання у 2022/2023 маркетинговому році прогнозується використати 1010 тисяч тонн. А експорт цукру в цей же період прогнозується на рівні 370 тисяч тонн.

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