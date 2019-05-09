Правительство настроено на сотрудничество с Зеленским в сфере реформ — Климпуш-Цинцадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Кабинет министров Украины настроен на сотрудничество с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским в сфере реформ. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время рабочей поездки в Вашингтон (США), передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"Правительство настроено на взаимодействие, сотрудничество и максимальное сохранение наработок и начатых серьезных структурных реформ новоизбранным Президентом. Реформы должны углубляться, и новоизбранный Президент должен быть максимально вовлечен в эту работу", - сообщил портал со ссылкой на слова Климпуш-Цинцадзе.
Она добавила, что по результатам ее встреч в Вашингтоне этого ожидают американские партнеры Украины.
Напомним, ранее Климпуш-Цинцадзе заявила, что в Вашингтоне ожидают, что Украина сохранит свою предсказуемость и последовательность курса.