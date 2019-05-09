Правительство настроено на сотрудничество с Зеленским в сфере реформ — Климпуш-Цинцадзе

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 94253 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103531 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106350 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107749 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 132748 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113595 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139121 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144840 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130257 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130313 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство настроено на сотрудничество с Зеленским в сфере реформ — Климпуш-Цинцадзе

Правительство настроено на сотрудничество с Зеленским в сфере реформ — Климпуш-Цинцадзе

Киев  •  УНН

 • 10966 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Кабинет министров Украины настроен на сотрудничество с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским в сфере реформ. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время рабочей поездки в Вашингтон (США), передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Правительство настроено на взаимодействие, сотрудничество и максимальное сохранение наработок и начатых серьезных структурных реформ новоизбранным Президентом. Реформы должны углубляться, и новоизбранный Президент должен быть максимально вовлечен в эту работу", - сообщил портал со ссылкой на слова Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что по результатам ее встреч в Вашингтоне этого ожидают американские партнеры Украины.

Напомним, ранее Климпуш-Цинцадзе заявила, что в Вашингтоне ожидают, что Украина сохранит свою предсказуемость и последовательность курса.

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