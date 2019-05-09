Уряд налаштований на співпрацю з Зеленським у сфері реформ – Климпуш-Цинцадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Кабінет міністрів України налаштований на співпрацю з новообраним Президентом Володимиром Зеленським у сфері реформ. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час робочої поїздки до Вашингтона (США), передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Уряд налаштований на взаємодію, співпрацю та максимальне збереження напрацювань і розпочатих серйозних структурних реформ новообраним Президентом. Реформи мають поглиблюватись, і новообраний Президент має бути максимально залучений до цієї роботи", - повідомив портал з посиланням на слова Климпуш-Цинцадзе.
Вона додала, що за результатами її зустрічей у Вашингтоні цього очікують американські партнери України.
Нагадаємо, раніше Климпуш-Цинцадзе заявила, що у Вашингтоні очікують, що Україна збереже свою передбачуваність і послідовність курсу.