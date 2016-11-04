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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство настроено на плодотворное сотрудничество с МВФ - В.Гройсман

Правительство настроено на плодотворное сотрудничество с МВФ - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 12086 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабинет министров Украины настроен на плодотворное сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с руководителем миссии Европейского департамента МВФ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

По информации Кабмина, Премьер-министр проинформировал собеседников, что по его поручению причастные министерства и ведомства разработали детальный план мероприятий с целью выполнения соответствующих обязательств Украины перед Фондом.

"Я хочу институционально улучшить оперирование нашим планом, чтобы работа была более системной", - подчеркнул он.

"Наша команда настроена на плодотворное сотрудничество, поэтому уверен в том, что по результатам вашей миссии, мы сможем четко определить дальнейшие наши совместные шаги", - отметил В.Гройсман.

В свою очередь руководитель миссии Рон ван Руден поздравил Правительство с положительным решением Совета директоров МВФ о выделении третьего транша в размере 1 млрд долларов. По его словам, это решение стало хорошим и многообещающим началом работы Правительства.

Он также положительно отметил решение Правительства о введении рыночной цены на газ в Украине, сокращение перечня профессий, дающих право на ранний выход на пенсию, и запуск системы электронного декларирования, что стало "существенным шагом по повышению уровня прозрачности и продолжением борьбы с коррупцией".

Напомним, 3 ноября миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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