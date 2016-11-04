Уряд налаштований на плідну співпрацю з МВФ – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кабінет міністрів України налаштований на плідну співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з керівником місії Європейського департаменту МВФ, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
За інформацією Кабміну, Прем’єр-міністр поінформував співрозмовників, що за його дорученням причетні міністерства та відомства розробили детальний план заходів з метою виконання відповідних зобов’язань України перед Фондом.
"Я хочу інституційно покращити оперування нашим планом, щоб робота була більш системною", – наголосив він.
"Наша команда налаштована на плідну співпрацю, тому переконаний у тому, що за результатами вашої місії, ми зможемо чітко визначити подальші наші спільні кроки", - зазначив В.Гройсман.
У свою чергу керівник місії Рон ван Руден привітав Уряд із позитивним рішенням Ради директорів МВФ щодо виділення третього траншу у розмірі 1 млрд доларів. За його словами, це рішення стало хорошим і багатообіцяючим початком роботи Уряду.
Він також позитивно відзначив рішення Уряду щодо запровадження ринкової ціни на газ в Україні, скорочення переліку професій, які дають право на ранній вихід на пенсію, та запуск системи електронного декларування, що стало "суттєвим кроком щодо підвищення рівня прозорості і продовження боротьби з корупцією".
Нагадаємо, 3 листопада місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні.