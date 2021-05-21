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Правительство может пересмотреть закупку товаров для борьбы с COVID-19 без тендеров

Киев • УНН

 • 12771 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Правительство может пересмотреть постановления о закупках товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение COVID-19, без тендеров. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент УНН.

Правительство может пересмотреть закупку товаров для борьбы с COVID-19 без тендеров

Цитата

“Все закупки осуществляются через ГП Медзакупки, согласно закону. И фактически там проходят тендеры. По закупкам медицинских препаратов, медсредств, мы можем осуществлять их по нашим международным соглашениям и обязательствами через наших международных партнеров — это также предусмотрено нашими международными обязательствами. По постановлению 225, мы учтем, пересмотрим... Если там действительно есть прецеденты и возможность закупать что-то вне тендерных процедур, примем на правительстве соответствующие решения”, — сказал премьер, отвечая на вопрос относительно постановления о закупке товаров вне тендерной процедуры.

Что было раньше

Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров расширил перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализации и ликвидации вспышек COVID-19 на территории Украины, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость.

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