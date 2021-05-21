Уряд може переглянути закупівлю товарів для боротьби з COVID-19 без тендерів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Уряд може переглянути постанови щодо закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання COVID-19, без тендерів. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду в парламенті, передає кореспондент УНН.
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“Всі закупівлі здійснюються через ДП Медзакупівлі, згідно закону. І фактично там відбуваються тендери. Стосовно закупівлі медичних препаратів, медзасобів, ми можемо здійснювати їх за нашими міжнародними угодами і зобов’язаннями через наших міжнародних партнерів — це також передбачено нашими міжнародними зобов’язаннями. Щодо постанови 225, ми врахуємо, переглянемо... Якщо там дійсно є прецеденти і можливість закуповувати щось поза тендерними процедурами, приймемо на уряді відповідні рішення”, — сказав прем’єр, відповідаючи на питання щодо постанови про закупівлю товарів поза тендерною процедурою.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів розширив перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізації та ліквідації спалахів COVID-19 на території України, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість.