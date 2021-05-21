Уряд може переглянути закупівлю товарів для боротьби з COVID-19 без тендерів

Цитата

“Всі закупівлі здійснюються через ДП Медзакупівлі, згідно закону. І фактично там відбуваються тендери. Стосовно закупівлі медичних препаратів, медзасобів, ми можемо здійснювати їх за нашими міжнародними угодами і зобов’язаннями через наших міжнародних партнерів — це також передбачено нашими міжнародними зобов’язаннями. Щодо постанови 225, ми врахуємо, переглянемо... Якщо там дійсно є прецеденти і можливість закуповувати щось поза тендерними процедурами, приймемо на уряді відповідні рішення”, — сказав прем’єр, відповідаючи на питання щодо постанови про закупівлю товарів поза тендерною процедурою.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів розширив перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізації та ліквідації спалахів COVID-19 на території України, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість.