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Правительство готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт – нардеп

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Правительство готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт, сообщил народный депутат из налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Правительство уже сейчас готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт. Здесь стоит отметить, что избрали концепцию не дополнительных импортных пошлин (сложная в администрировании), а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг", – отметил Железняк.

Детали

По его словам, по расчетам правительства, это должно уменьшить спрос на импортные товары и давление на гривну.

"Ожидается, что КМУ внесет законопроект в ближайшие недели. Посмотрим, что из этого выйдет", - заметил нардеп.

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