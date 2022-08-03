Правительство готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт – нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Правительство готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт, сообщил народный депутат из налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.
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"Правительство уже сейчас готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт. Здесь стоит отметить, что избрали концепцию не дополнительных импортных пошлин (сложная в администрировании), а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг", – отметил Железняк.
Детали
По его словам, по расчетам правительства, это должно уменьшить спрос на импортные товары и давление на гривну.
"Ожидается, что КМУ внесет законопроект в ближайшие недели. Посмотрим, что из этого выйдет", - заметил нардеп.
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