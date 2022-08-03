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Уряд готує законопроект про додатковий збір на імпорт - нардеп

Уряд готує законопроект про додатковий збір на імпорт - нардеп

Київ • УНН

 • 135151 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Уряд готує законопроект про додатковий збір на імпорт, повідомив народний депутат з податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Уряд вже зараз готує законопроект про додатковий збір на імпорт. Тут варто зазначити, що обрали концепцію не додаткових імпортних мит (яка складна у адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", - зазначив Железняк.

Деталі

З його слів, за розрахунками уряду, це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню.

"Очікується, що КМУ внесе законопроект в найближчі тижні. Подивимося, що з цього вийде", - зауважив нардеп.

Доповнення

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