Уряд готує законопроект про додатковий збір на імпорт - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Уряд готує законопроект про додатковий збір на імпорт, повідомив народний депутат з податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.
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"Уряд вже зараз готує законопроект про додатковий збір на імпорт. Тут варто зазначити, що обрали концепцію не додаткових імпортних мит (яка складна у адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", - зазначив Железняк.
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З його слів, за розрахунками уряду, це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню.
"Очікується, що КМУ внесе законопроект в найближчі тижні. Подивимося, що з цього вийде", - зауважив нардеп.
Доповнення
Податкова перевиконала план з надходжень до бюджету.