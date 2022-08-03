Уряд готує законопроект про додатковий збір на імпорт - нардеп

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"Уряд вже зараз готує законопроект про додатковий збір на імпорт. Тут варто зазначити, що обрали концепцію не додаткових імпортних мит (яка складна у адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", - зазначив Железняк.

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З його слів, за розрахунками уряду, це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню.

"Очікується, що КМУ внесе законопроект в найближчі тижні. Подивимося, що з цього вийде", - зауважив нардеп.

Доповнення

Податкова перевиконала план з надходжень до бюджету.